Scout e Tallulah Willis elogiaram a madrasta, Emma Heming Willis, pelo seu trabalho de consciencialização sobre o problema de saúde do seu pai.

Esta segunda-feira, dia 25, Emma, que cuida do marido após este ter sido diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) no início deste ano, esteve no programa 'Today' ao lado de Susan Dickinson, chefe da Associação para a Degeneração Frontotemporal (AFTD), para promover a Semana Mundial da FTD.

Após a sua participação, Scout Willis, de 31 anos, partilhou nas redes sociais um excerto do programa, felicitando a madrasta.

"Eu realmente não poderia estar mais orgulhosa da Emma, por estar disposta a aparecer em frente ao público (mesmo que isso seja assustador!) para partilhar a história da nossa família como forma de divulgação da consciencialização sobre a FTD", escreveu.

"Emma, ​​tu és uma grande campeã por esta causa e inspiras-me todos os dias com a tua coragem e amor profundo", continuou Scout. "A tua coragem está a mover montanhas", concluiu.

Mais tarde, Tallulah, de 29 anos, também repartilhou a mensagem da irmã, acrescentando que está "muito orgulhosa da família".

