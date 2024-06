"Há 22 anos nascia uma filha... e uma mãe": foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues assinalou na sua página de Instagram o aniversário da filha mais velha, Leonor.

Esta sexta-feira, 21 de junho, Leonor completou 22 anos de vida, data que mãe e filha celebraram com um piquenique.

"Meu amor, frenesim de alegria. Crescemos juntas e acho que só agora nos estamos a aperceber disso", reconhece a apresentadora.

"Tenho dificuldade em falar-te, sobretudo este ano, sobre como o teu humor, sensatez, sensibilidade e sentido de justiça me aprumaram para o caminho. E engulo as lágrimas (a sorrir) quando me lembro da tua mãozinha na minha. Já eras assim em pequenina, uma mão minúscula na minha, uns olhos gigantes sempre atentos. Juntas sempre", completa.

Leonor, recorde-se, nasceu do anterior relacionamento da comunicadora com o jornalista Daniel Cruzeiro. Rita é ainda mãe de Eduardo, de 11 anos, fruto do casamento terminado este ano com Rúben Vieira.

