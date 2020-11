Depois de ter revelado que estava livre da Covid-19, Cláudia Vieira destacou, este domingo, que a filha mais velha, Maria, também "já teve alta".

"Também a Maria já teve alta... todos a salvo deste vírus nesta etapa das nossas vidas, o que aí vem?! Não sabemos, mas estamos gratos por não nos ter afetado de uma forma violenta e sabemos que temos de continuar a ter todos os cuidados", escreveu na sua página de Instagram.

"Também sabemos que é no nosso Porto seguro (casa) que podemos ficar contaminados... Temos de estar consciente que evitar contactos é salvar vidas", concluiu.

Recorde-se que Maria é fruto da relação anterior de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira. A atriz é também mãe da bebé Caetana, que vai fazer um ano em dezembro, da atual relação com João Alves. A filha mais nova e o companheiro também estiveram infetados com o novo coronavírus.

