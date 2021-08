Esta segunda-feira é dia de festa em casa de Catarina e António Raminhos. Maria Rita, a filha mais velha do casal, celebra 11 anos e a data foi carinhosamente assinalada nas redes sociais da escritora.

"11 anos. Sempre doce, atenta aos seus, com um abraço apertado para dar. Teimosa (como a mãe, dirá o pai); de ideias fixas (como o pai, diz a mãe). É uma experiência e tanto ver uma filha crescer - com todas as dores de crescimento que isso traz, para ela e para nós - mas é indescritível esta sensação de alento por vê-la tornar-se uma miúda tão responsável, tão querida e ao mesmo tempo tão divertida e irónica. E tão linda, também (mas aqui a mãe é suspeita). Parabéns minha Maria Rita! 'Amo-te 3000', como diria o teu querido Tony Stark, aka Homem de Ferro", escreveu Catarina Raminhos.

Maria Rita, recorde-se, é a mais velha de três irmãs. Catarina e António são ainda pais de Maria Inês, de nove anos, de de Maria Leonor, de cinco.

