Têm sido dias de festa em casa de Catarina e António Raminhos. Maria Rita, a filha mais velha do casal, celebrou este domingo 10 anos de vida e as comemorações estenderam-se até hoje.

Como o comediante mostrou nas redes sociais, a primogénita acordou com um verdadeiro manjar: Um brunch temático, inspirado no universo Lego, para desfrutar com amigas.

"Um gajo a acorda e tem um brunch temático da Lego pós aniversário para filha e as 50 amigas que dormiram cá em casa. No meu tempo, era um bolo com campo de futebol e bonecos mal pintados e às 6 da tarde estava tudo na rua", brincou Raminhos ao mostrar a mesa.

Ora veja.

Leia Também: António Raminhos brinca com a decisão da reabertura de bares e discotecas