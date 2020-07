Depois de terem fechado portas logo ao início da chegada da pandemia da Covid-19 a Portugal, os bares e discotecas do país podem agora voltar a abrir portas, mas com as regras dos cafés e pastelarias, como decidiu o Conselho de Ministros, esta quinta-feira.

Uma notícia que levou António Raminhos a recorrer à sua página de Instagram para reagir à mesma com humor.

"Man, fui ontem ao Lux e foi a loucura. Mamei duas bolas de berlim e uma meia de leite", escreveu o comediante, na brincadeira.

Uma partilha que não passou despercebida e que levou vários seguidores e figuras públicas a manifestarem-se na caixa de comentários.

"A questão para mim é: o bicho ataca mais prá noite é? Se for até às 20 ele ainda está de serviço noutro lado qualquer? Não percebo. Mas pronto todo o bicho tem a sua vida. Há que respeitar", disse o ator Heitor Lourenço.

Já David Antunes comentou: "É alterar o CAE para 'Fabrico de pão/bolos', e já podem estar abertos até às 8 da manhã. Se houver fiscalização é dizer que estão a fazer pastéis de nata".

