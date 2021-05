A poucos meses de terem nos braços o segundo bebé, uma menina, o príncipe Harry e Meghan Markle permanecem discretos quanto a esta fase. Mas não conseguem evitar que à sua volta cresça um enorme burburinho.

O nome da filha dos duques de Sussex é um dos temas que está a dar que falar - e a fazer mexer o mercado de apostas, como noticia a revista People. A conhecida Ladbrokes publicou um ranking com aquelas que têm sido as grandes apostas e no 'top 3' constam nomes carregados de significado.

Uma vez que a bebé vai nascer poucos meses depois da morte do príncipe Filipe, avô de Harry, a maioria dos apostadores acredita que a menina se chamará Phillippa em sua homenagem.

Logo depois, em segundo lugar, aparece Diana. Muitos admiradores do casal acreditam que Harry e Meghan querem homenagear a 'princesa do povo' com a escolha do nome.

Por fim, e também ligado à família real, surge o nome Isabel, em tributo à rainha Isabel II.

Recorde-se que os duques são pais de um menino, Archie Harrison, que completou dois anos no dia 6 de maio.

