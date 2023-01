Tori Spelling tem vivido dias menos bons com a filha, Stella, de 14 anos. No entanto, recentemente contou que a jovem já está "a sentir-se melhor" depois de ter estado no hospital.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, começou por agradecer o carinho que recebeu em nome da filha, acrescentando que a jovem "já está em casa".

Tori Spelling explicou que a menina foi "diagnosticada com enxaqueca hemiplégica". "Afeta um lado do corpo. Os sinais são semelhantes aos de um derrame, que normalmente inclui dor de cabeça súbita e intensa num lado do cérebro, fraqueza e perda de sensibilidade em metade do corpo", destacou.

"Pode ser assustador quando não sabemos o que está a acontecer ou sobre este tipo de enxaqueca", acrescentou.

"Como sofri de enxaqueca durante toda a minha vida, não fazia ideia disto", continuou, aproveitando o momento para agradecer ainda a maneira como os profissionais de saúde cuidaram da sua filha.

© Instagram

