Yara Rossi, filha do cantor Sérgio Rossi, foi uma das participantes das provas cegas da emissão do passado domingo, dia 8 de outubro, do novo 'The Voice'.

A jovem cantou o tema 'Onde Vais', de Bárbara Bandeira e Carminho, mas acabou por não conseguir passar desta fase, não tendo sido escolhida por nenhum dos quatro mentores.

Ainda assim, através das redes sociais, Sérgio Rossi destacou o orgulho que sente na filha e na sua prestação no formato da RTP.

"Muito orgulho na minha princesa. Ela é só uma menina cheia de sonhos no coração que luta e luta para ser feliz naquilo que mais ama , para mim foi só surpreendente a forma como ela chega ás provas cegas do 'The Voice' e me entrega um convite para ir assistir. Amo-te filha. O céu é sempre o nosso limite", fez notar o cantor.

