Katy Perry mostrou aos fãs que a filha parece ter herdado dos papás o talento para as artes. A cantora fez uma publicação onde mostra imagens raras da menina Daisy Dove, de quatro anos.

Ainda na estrada com a digressão 'Lifetimes', Katy Perry publicou fotografias e vídeo no Instagram, destacando-se as imagens em que aparece a filha. E o que mais chamou a atenção foi um vídeo da pequena Daisy Dove a cantar enquanto faz teatro de fantoches. No final da sua atuação, a menina diz: "Obrigada a todos".

Antes de terminar, pode ouvir-se Katy Perry a bater palmas e a mostrar o seu apoio.

Sendo filha de uma cantora e de um ator, a expressão 'filha de peixe sabe nadar' não poderia encaixar-se melhor.

Mas não fica por aqui e podemos ainda ver, por exemplo, uma fotografia da menina de costas, encostada à janela de um prédio alto enquanto aprecia a vista. Veja tudo na publicação abaixo:

Esta publicação de Katy Perry chega depois de o ex-companheiro e pai da menina, o ator Orlando Bloom, ter mostrado na sua página de Instagram, na segunda-feira, dia 4 de agosto, um conjunto de imagens onde podemos ver a pequena Daisy.

Entre uma corrida pela praia ou no colo do papá, Daisy pode ser vista a desfrutar de carinhosos momentos na companhia de Orlando Bloom na referida publicação do ator.

Estas publicações separadas de Katy Perry e Orlando Bloom chegam semanas depois de o ex-casal se ter reunido. Numa fotografia publicada na página de Instagram do ator no início de julho, Katy Perry e Orlando Bloom podem ser vistos num barco com a filha de ambos, Daisy, e o filho mais velho de Bloom, Flynn, de 14 anos. O menino é fruto da anterior união do artista com Miranda Kerr.

De recordar que foi no final de junho que a People confirmou que Katy Perry e Orlando Bloom estavam separados depois de nove anos juntos.