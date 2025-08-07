Katy Perry mostrou aos fãs que a filha parece ter herdado dos papás o talento para as artes. A cantora fez uma publicação onde mostra imagens raras da menina Daisy Dove, de quatro anos.
Ainda na estrada com a digressão 'Lifetimes', Katy Perry publicou fotografias e vídeo no Instagram, destacando-se as imagens em que aparece a filha. E o que mais chamou a atenção foi um vídeo da pequena Daisy Dove a cantar enquanto faz teatro de fantoches. No final da sua atuação, a menina diz: "Obrigada a todos".
Antes de terminar, pode ouvir-se Katy Perry a bater palmas e a mostrar o seu apoio.
Sendo filha de uma cantora e de um ator, a expressão 'filha de peixe sabe nadar' não poderia encaixar-se melhor.
Mas não fica por aqui e podemos ainda ver, por exemplo, uma fotografia da menina de costas, encostada à janela de um prédio alto enquanto aprecia a vista. Veja tudo na publicação abaixo:
Esta publicação de Katy Perry chega depois de o ex-companheiro e pai da menina, o ator Orlando Bloom, ter mostrado na sua página de Instagram, na segunda-feira, dia 4 de agosto, um conjunto de imagens onde podemos ver a pequena Daisy.
Entre uma corrida pela praia ou no colo do papá, Daisy pode ser vista a desfrutar de carinhosos momentos na companhia de Orlando Bloom na referida publicação do ator.
Estas publicações separadas de Katy Perry e Orlando Bloom chegam semanas depois de o ex-casal se ter reunido. Numa fotografia publicada na página de Instagram do ator no início de julho, Katy Perry e Orlando Bloom podem ser vistos num barco com a filha de ambos, Daisy, e o filho mais velho de Bloom, Flynn, de 14 anos. O menino é fruto da anterior união do artista com Miranda Kerr.
De recordar que foi no final de junho que a People confirmou que Katy Perry e Orlando Bloom estavam separados depois de nove anos juntos.
No início de julho, o agora ex-casal quebrou o silêncio e confirmaram a notícia através de um comunicado partilhado pelos seus representantes.
"Devido ao grande interesse e às conversas recentes em torno do relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, os representantes confirmam que Orlando e Katy têm vindo a mudar a sua relação nos últimos meses para se concentrarem na criação partilhada da filha", disseram na altura.
"Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, já que a prioridade de ambos é - e será sempre - criar a filha [Daisy Dove, de 4 anos] com amor, estabilidade e respeito mútuo", acrescentaram.
