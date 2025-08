O (alegado) romance de Katy Perry e Justin Trudeau tem feito correr muita tinta na imprensa internacional ao longo desta semana.

Os rumores começaram quando a cantora e o antigo primeiro-ministro canadiano foram vistos a jantar, conforme divulgado pelo TMZ através de imagens de paparazzi.

Entretanto, Trudeau foi 'apanhado' a assistir a um concerto da artista no passado dia 30 de julho, em Montreal, Canadá.

Segundo uma fonte revelou à revista People, os dois conheceram-se há alguns meses, sendo que ficaram mais próximos após a cantora confirmar a separação de Orlando Bloom.

Contudo, para a fonte em questão, este poderá vir a ser um relacionamento desafiante dado que ambos são bastante ocupados nas suas agendas profissionais.

"Estão interessados um no outro, mas vai demorar até se ver onde é que isto vai", revelou a fonte. "Ela anda a viajar pelo mundo e ele ainda está a tentar perceber como é que será a sua vida agora que já não é primeiro-ministro do Canadá, mas há uma atração. Têm muito em comum", continua.

"A música é uma das muitas coisas que partilham. Ambos são idealistas e acreditam que ainda podem melhorar o mundo em que vivem, embora se tenha tornado mais difícil", realça.

Trudeau, de 53 anos, separou-se da mulher Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento. Em comum têm três filhos. Já Pery, de 40, confirmou o fim do noivado com Bloom em julho.

"As suas responsabilidades pessoas poderão atrasar a evolução do relacionamento, mas há formas de se verem e ainda de cumprirem os seus deveres parentais", refere-se ainda. "Uma coisa é certa, os dois têm 'ex'. Por isso, os deveres são partilhados ao meio. E uma relação à distância, ainda que difícil, continua a ser possível para os dois", completa.

Recorde-se que no início desta semana, Perry e Trudeau foram fotografados a passear um cão no Montréal's Mount Royal Park, antes de desfrutarem de uma refeição no restaurante Le Violon.