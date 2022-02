O nome de Catarina Padinha pode ser-lhe desconhecido numa primeira instância, mas se dissermos que a cantora lírica é filha de Pedro Passos Coelho e Fátima Padinha (cantora das Doce), eis que surge de imediato um entendimento.

A jovem esteve à conversa com Júlia Pinheiro, na tarde desta terça-feira, na SIC, onde recordou a sua infância.

"Já lhe dizia na altura [à mãe]: 'eu adorava cantar, gosto muito de cantar'. E a minha mãe disse-me para escolher outra coisa, que em Portugal não nos davam valor, que lá fora é que as pessoas faziam sucesso a cantar", lembra.

"Reprimi-me a mim própria, deixei-me levar pelas palavras dos outros", diz Catarina, referindo-se ao seu sonho de seguir o canto lírico, algo que apenas veio a acontecer depois de ter frequentado uma licenciatura.

Questionada por Júlia se alguma vez sentiu que as suas decisões eram condicionadas pelo facto de ser filha do antigo primeiro-ministro, Catarina afirmou: "Nem eu, nem as minhas irmãs, alguma vez nos sentimos constrangidas ou limitadas. O meu pai sempre nos disse: 'façam aquilo que vos faz feliz'. Tomei as minhas decisões e [segui] o meu percurso, independentemente de quem foi a minha mãe ou o meu pai".

"Dão-nos a liberdade para fazermos o queremos e o que achamos melhor", garantiu.

Veja aqui a entrevista completa.

