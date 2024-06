Hoje é um dia muito especial para Paulo Pires. A filha mais velha do ator, Chloë, está de parabéns. A jovem, fruto do seu casamento com Astrid Werdnig completa 20 voltas ao sol, data que foi assinalada pelo artista através de uma ternurenta partilha no Instagram.

Publicando na rede social uma fotografia de infância na qual posa com a filha mais velha, o artista escreveu: "A bonequinha do pai faz 20 anos".

Recorde-se que Paulo Pires e Astrid Werdnig são pais de mais uma menina mais nova, Zoë, de 11 anos.

Veja a partilha:

Veja como está a jovem atualmente: