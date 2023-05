Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Meadow Walker contou que participou no filme 'Velocidade Furiosa X' em homenagem ao pai, Paul Walker.

Ao destacar na rede social uma imagem da sua cena no novo filme da saga, Meadow recorda que o primeiro [filme] 'Velocidade Furiosa' chegou quando tinha apenas um ano de idade.

"Cresci no set a ver o meu pai, Vin, Jordana, Michelle, Chris e outros nos monitores. Graças ao meu pai, nasci na família 'Velocidade Furiosa'. Não acredito que agora também estarei lá. Com aqueles que estiveram por perto e me viram crescer", destacou.

Na mesma publicação, Meadow deixa algumas mensagens de agradecimento mas em especial ao produtor Brandon Birtell, dizendo que "isto não seria possível sem ele".

"Sou tão abençoada por poder honrar o legado do meu pai e partilhar isto com ele para sempre. Amo-vos muito a todos", completou.

De recordar que Paul Walker, que interpretou Brian O'Conner em 'Velocidade Furiosa', morreu em novembro de 2013 após um acidente de carro.

Paul Walker participou em seis filmes da saga ao lado de Vin Diesel. Após a sua morte, continuaram a ser produzidos novos capítulos, embora a memória do ator se mantivesse presente.

Leia Também: Daniela Melchior deslumbrante em Roma com vestido Balmain