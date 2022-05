Meadow, filha de Paul Walker, prestou uma homenagem ao pai no domingo, 8 de maio, dia em que se celebrou nos EUA o Dia da Mãe.

De acordo com o Daily Mail, a jovem, de 23 anos, publicou duas imagens em que aparece ao lado do falecido pai, que morreu aos 40 anos num acidente de carro em 2013.

"Feliz Dia da Mãe para todas as mães maravilhosas deste mundo. No Dia da Mãe, gostaria de agradecer ao meu pai por ser o melhor pai do mundo", escreveu numa das publicações que fez nas stories.

© Instagram

"Para quem não tem mãe, amo-vos", acrescentou numa outra partilha.

© Instagram

De recordar que Meadow Walker é fruto da relação de Paul Walker com Rebecca Soteros.

Leia Também: Óculos que Paul Walker usava quando morreu serão devolvidos à família