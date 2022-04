Foi através das stories da sua página de Instagram que Laura Figueiredo revelou que a filha, Beatriz, de cinco anos, participou num workshop de dança.

Quando a menina chegou a casa, gravou um vídeo com a mãe a contar que dançou ao som da nova música do tio David Carreira, 'Noite Inteira', e do tema do pai, Mickael Carreira, 'Bailando'.

"Ou seja, na escola e em casa, o mesmo. Só não tocou o avô, mas também deve faltar pouco", acrescentou Laura Figueiredo, referindo-se a Tony Carreira. Veja o vídeo em baixo.

