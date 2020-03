Este domingo é um dia especial em casa de Mickael Carreira e Laura Figueiredo. A filha do casal, Beatriz, celebra três anos e a data inspirou a mamã babada a escrever um profundo texto sobre as maravilhas e medos da maternidade.

"É hoje o dia dela, a minha bebé cor de rosa, a Beatriz que tanto sonhei.No dia em que soubemos que seria o seu dia, senti-me pequenina num misto de emoções em que se por um lado não via a hora de a ter nos braços, por outro sentia um medo enorme de que ao sair da minha barriga já não a poderia proteger, verdade é que assim que a vi soube que estivesse onde estivesse, fosse qual fosse o perigo eu estaria lá para a proteger, cuidar e amar para sempre", começou por escrever.

E continuou: "Com o passar do tempo acalmei e comecei a desfrutar deste amor que Deus nos enviou agradeci sempre mas sei que também tive dias em que dei por garantido tudo que vivíamos".

A antiga apresentadora rematou o texto fazendo referência à fase difícil que o país atravessa devido à pandemia da Covid-19. Uma vez que estão em isolamento, o aniversário será celebrado com o mínimo de pessoas, mas Laura afirma que vai 'compensar' a menina numa próxima oportunidade.

"Hoje passados três anos sinto-me novamente pequenina perante tudo que vivemos neste momento e com a incerteza do que aí vem... Mas com ainda mais certezas de que a irei proteger para sempre, certeza de que é uma criança muito feliz e amada por todos que a rodeiam, este ano festejamos a vida o amor a saúde e a esperança! No próximo estaremos todos juntos", concluiu.

