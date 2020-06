A filha de Michael Jackson surpreendeu tudo e todos aos mostrar imagens nunca antes vistas do falecido pai, mais de uma década após a sua morte, como relata o The Sun.

Paris Jackson, atualmente com 22 anos, está a estrear um novo programa, 'Unfiltered', e partilhou um trailer do mesmo no Facebook Watch. Um reality show que vai acompanhar a atriz e o namorado, Gabriel Glenn, durante a digressão pelos Estados Unidos.

O vídeo, que pode ver na publicação abaixo, começa com imagens antigas de Michael Jackson com os filhos Paris e Michael Joseph Jr.

Recorde-se que o cantor morreu em 2009. Na altura Paris tinha 11 anos.

Leia Também: Paris Jackson partilha retratos únicos do pai, Michael Jackson