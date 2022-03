O Fama ao Minuto esteve à conversa com Melão, depois de este ter abandonado a casa do 'Big Brother Famosos' por opção própria. O artista confessou que o cansaço era muito e que para bem da sua saúde decidiu desistir do formato televisivo.

Questionado numa conferência de imprensa para jornalistas o que faria se a filha, Yasmin, de 14 anos, fosse convidada para entrar num reality show, o músico afirmou: "Tens de esperar quatro anos. Só deixo aos 18 anos".

Já sobre uma possível carreira na música, aquela que a jovem quer perseguir, Melão fez questão de lhe mostrar a realidade da profissão. "Ela tem tanta coisa, [tanto] talento para mostrar. É super boa companhia, é ótima aluna. Se os filhos fossem todos assim tinha uma equipa de futebol", sublinha.

"Esta profissão, ao contrário do que se especula, é muito dura. (...) Não podemos resumir o trabalho do artista só àqueles minutos em que está em palco. A viagem também conta muito", evidencia.

"Ela é livre de escolher e eu só quero que ela seja feliz. Se for a cantar, prepare-se, porque é duro", diz, por fim.

