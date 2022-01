Marisa Liz não conseguiu disfarçar a emoção ao ver a filha, Beatriz Dias, a atuar numa das galas do 'The Voice Portugal'. Tal aconteceu no âmbito de uma surpresa que a jovem adolescente fez à artista, mentora do programa da RTP.

Beatriz cantou ao lado da ex-concorrente do formato, Madalena Castro Fernandes, o sucesso de Olivia Rodrigo - 'Drivers Licence'.

"Para quem não me ouviu dizer 50 mil vezes que uma destas princesas é minha filha eu repito! É a minha filha! E o meu coração não aguenta de tanto orgulho, és tão corajosa e única meu amor. Que sorte e honra tenho eu de ser tua mãe. Obrigada", escreveu Marisa sobre o momento na sua conta de Instagram.

