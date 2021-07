A filha de Mariah Carey, Monroe, de dez anos, está a dar os primeiros passos como modelo. A menina está a desempenhar uma versão mais nova da mãe num novo anúncio para a OshKosh B'Gosh.

A campanha inspirada no regresso às aulas, intitulada 'Today Is Someday', reúne adoráveis crianças como as versões mais jovens de Carey, Muhammad Ali e Outkast.

Monroe - fruto do casamento terminado de Carey com Nick Cannon - interpreta a sua mãe com dez anos, vestindo um macacão de ganga e a escrever supostos rascunhos de letras.

"Um dia vai ser diferente. As melodias que vivem na minha cabeça, um dia viverão no topo das listas. As músicas no meu coração tocarão milhões de corações", diz a pequena Monroe no vídeo publicitário.

"Como menina, estava determinada a realizar os meus sonhos. Agora, como mãe, dá-me muita alegria ver os meus filhos a verem e desenvolverem os sonhos que têm nos seus próprios corações", disse Mariah Carey à People.

"Fizemos a campanha porque amamos a mensagem de capacitar as crianças a sonhar com ousadia e a abrir o seu próprio caminho", acrescentou.

De recordar que além de Monroe, a cantora divide ainda com Nick o pequeno Moroccan, de 10 anos, irmão gémeo da menina.

