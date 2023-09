Lourdes Leon não passou despercebida com o look que escolheu usar no Vogue Fashion's Night Out, em Madrid, Espanha, na noite de quinta-feira.

A filha de Madonna, de 26 anos, optou por um vestido transparente em tons de preto, branco e vermelho.

O visual deixou 'tudo à mostra' e ficou completo com umas botas pretas de salto alto, um colar prata e pulseiras a combinar.

Veja algumas imagens na galeria.

