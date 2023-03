Beltrán Lozano, namorada de Daniela Figo, filha mais velha de Luís Figo e Helen Svedin, dedicou à jovem uma bonita mensagem a propósito do seu 24.º aniversário, celebrado esta semana.

Partilhando várias fotografias que retratam momentos passados a dois, o modelo escreveu: "Feliz aniversário, querida. Estou tão orgulhoso da mulher única e incrível em que te tornaste! Sou o homem mais sortudo do mundo".

Vale notar que Beltrán faz parte da família real espanhola, uma vez que é primo afastado do rei Juan Carlos. A avó do manequim, María Margarita de Borbón y Lubomirska, princesa das Duas Sicílias, é prima em primeiro grau de María de las Mercedes, mãe do rei Juan Carlos.

Daniela e Luís namoram desde 2021.

Leia Também: Revelado primeiro retrato pintado do rei Carlos III