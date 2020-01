Esta quarta-feira há motivos para celebrar em casa de Luís Borges. A filha do modelo, Lurdes, celebra oito anos e foi com todo o amor que a data foi assinalada nas redes sociais.

"Minha Princesa, hoje é o teu dia... já são oito anos! Nesta foto tu querias ser bailarina, hoje queres ser modelo, não sei o que vais querer ser no futuro. Mas por mais que mudes de profissão/sonhos o papá vai estar sempre aqui para te ajudar", começou por escrever na legenda de uma sequência de fotos em que a menina surge vestida de bailarina.

Luís Borges frisou ainda algumas das características que distinguem Lurdes dos dois irmãos, Berbardo e Eduardo.

"És a mais despachada dos três, a mais protetora, a mais sensível, a mais pirosa, a mais Diva, a maior actriz em choro de todos os tempos! És tu... com todas as tuas qualidades e pequenos defeitos, mas és a minha preta da Guiné que eu tanto AMO! MUITOS PARABÉNS", rematou.

Vale referir que Lurdes, assim como os dois irmãos, foram adotados durante o casamento de Luís Borges com Eduardo Beauté. Desde a morte do cabeleireiro, em setembro do ano passado, as três crianças estão sob a guarda do modelo.

