O músico dos Good Charlotte, Joel Madden, esteve no episódio desta terça-feira do 'The Tamron Hall Show' e teceu rasgados elogios à companheira de longa data, Nicole Richie.

"Ela é linda", disse o artista à apresentadora Tamron Hall ao falar da companheira, acrescentando que neste mês de novembro completam 17 anos juntos.

O casal conheceu-se na festa de um amigo em 2006 e começou a namorar no final daquele ano. Mais tarde, em 2010, deram o nó. "Esta é a minha rainha", acrescentou.

Dirigindo-se aos filhos, deixou um aconselho: "Quero dizer-lhes para serem eles mesmos e amarem-se, porque demorei muito tempo a aprender isso".

O casal, recorde-se, tem em comum os filhos Harlow, de 15 anos, e Sparrow, de 13.

