Depois de terem passado o dia de aniversário na Disneyland Paris, na passada terça-feira, 22 de março, Laura Figueiredo e Mickael Carreira organizaram uma festa para a filha, Beatriz, com os seus amiguinhos.

Nas stories da página de Instagram de Laura Figueiredo, este sábado, 26 de março, foram destacadas algumas imagens deste dia especial.

"Dia da festinha da ninja com os amiguinhos", começou por dizer Laura Figueiredo num dos vídeos que partilhou na rede social, revelando que a celebração iria decorrer num parque de diversões, em Lisboa.

"Vamos divertir-nos. Sem adultos, os adultos só vão cantar os parabéns. Mas um dia ainda vou marcar para irmos lá nós, só os crescidos", acrescentou.

Entre as publicações, a mamã 'babada' mostrou também a preparação dos "sacos para as crianças com muitos doces" e o bolo de aniversário, que vinha com um recado. "Por favor, manter o pai da criança longe do bolo. Obrigada", podia ler-se no bilhete junto ao bolo.

A mensagem fez recordar o percalço na festa de aniversário no ano passado. Isto porque Mickael Carreira deixou cair o bolo de aniversário da filha. Recorde aqui.

