Cazzie David, filha de Larry David, está a namorar com o irmão do falecido rapper Mac Miller, Miller McCormick, como avança o Page Six.

"Eles estão juntos há algum tempo", disse uma fonte. "Já namoram há mais de um ano, possivelmente perto de dois anos", acrescentou.

De acordo com o Page Six, o casal mantém a relação em segredo, mas já vive junto. Tudo indica que tenham comprado uma casa em Pittsburgh, em fevereiro.

Recorde-se que Cazzie David já viveu uma relação amorosa com Pete Davidson, estrela de 'Saturday Night Live'.

