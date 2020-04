Esta segunda-feira, dia 13, foi publicado na conta oficial de Twitter do governador da Califórnia um vídeo de Kim Kardashian no qual a empresária apela à população para não sair de casa. Contudo, acabou por ser a filha mais velha, North West, a roubar as atenções nas imagens.

Enquanto constatava que as condições meteorológicas podem ser convidativas a passeios ou idas à praia e realçava a importância de cumprir as medidas de prevenção contra a pandemia, Kim Kardashian foi interrompida pela filha.

"Quero sair", afirmou North, ao que a mãe respondeu, em tom assertivo, que já é "bom" poder usufruir do quintal.

Posto isto, e tentando continuar, Kim Kardashian viu-se com dificuldades em controlar a inquietação da primogénita. Ora veja.

Leia Também: Momento entre Kim Kardashian e fãs é interrompido… pela filha