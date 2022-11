A pequena Banks Violet comemorou o seu quarto aniversário e recebeu o "melhor presente", que foi dado pela avó.

A filha de Hilary Duff é uma grande fã de Harry Styles e foi surpreendida com uma almofada com uma fotografia do cantor.

No Instagram, Hilary publicou uma fotografia da filha com o presente. Veja na galeria a referida imagem e outras da festa de aniversário.

De recordar que Hilary e o companheiro, Matthew Koma, são ainda pais de Mae James, de 19 meses. A atriz é também mãe de Luca Cruz, de 10 anos, da relação terminada com Mike Comrie.

