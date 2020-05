A filha biológica de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo já é sócia da empresa do pai. Alana Martina Aveiro, que nasceu a 12 de novembro de 2017, em Madrid, em Espanha, tem uma quota de um euro na CR7, SA. De acordo com o ato societário, disponível para consulta online, os restantes filhos do futebolista, os gémeos Matteo Aveiro e Eva Aveiro, nascidos a 5 de junho de 2017, não pertencem à firma, tal como também sucede com o seu irmão mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, com nove anos.

O jogador de futebol madeirense aproveitou o aumento de capital da empresa para avançar para a criação de uma nova sociedade anónima. Segundo o documento que o confirma, o capital social foi aumentado de 492.223 € para 500.000 €, com Cristiano Ronaldo a deter uma quota de 499.996 € e a filha apenas 1 €. Os restantes 3 € pertencem ao futebolista Miguel Paixão e a Hugo Aveiro, irmão de CR7, para além de Miguel Marques, presidente da LMcapital, uma firma que se dedica à gestão de patrimónios.