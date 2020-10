A filha mais velha de Fátima Lopes, Beatriz, de 20 anos, acompanhou a mãe esta quarta-feira ao programa 'Você Na TV', da TVI, para ambas falarem sobre a adoção do 'cãopanheiro' da família.

A ocasião serviu ainda para Manuel Luís Goucha procurar saber um pouco mais sobre o futuro profissional da jovem Beatriz.

A filha de Fátima Lopes esteve sempre muito presente na vida profissional da mãe, o que levou Goucha a questionar o motivo pelo qual esta não escolheu também a televisão como o seu caminho.

"Por estar tão perto do mundo da televisão vejo as partes boas e as partes menos boas. Tem algumas partes menos boas que eu decidi que não queria para mim e, portanto, a fisioterapia seguiu", explica, revelando que está agora no terceiro de quatro anos de curso.

"Queria uma profissão em que desse para ajudar os outros e como gosto de desporto foi uma forma de juntar os dois", completa.

