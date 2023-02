Elma Aveiro é uma mãe muito orgulhosa. Hoje, 7 de fevereiro, a filha, Eleonor Caires, completa 18 anos de idade, data que foi assinalada nas redes sociais.

Partilhando uma fotografia na qual posa com a jovem, fruto do casamento anterior com Edgar Caires, a irmã de Cristiano Ronaldo deixa uma bonita declaração.

"Minha menina, que mulher te tornaste. Não sei se tenho palavras para te dizer tudo o que significas para mim, nada que já não saibas.

Agradeço a Deus todos os dias por te trazer para minha vida, tu sabes, sem ti não conseguia viver. Tu és tudo o que precisei para viver e ser feliz minha companheira, amiga, parceira e principalmente a maior força para viver.

Hoje fazes 18 anos, como passou tão rápido. Sejas sempre feliz e eu estarei sempre para ti até meu último dia. Obrigada filha por tudo o que és. Amo-te".

Eis a publicação:

