Muito em breve, a casa de Cláudia Raia vai sofrer uma ausência. Sophia, a filha mais nova da atriz, prepara-se para ir estudar para fora.

Foi Enzo Celulari, primogénito da artista, quem revelou a novidade numa carinhosa publicação dedicada à irmã. "Sou apaixonado por este ser humano que daqui a pouco vai estudar fora e a ficha ainda não caiu, claro. Amo-te e já estou com saudades antes de ires", escreveu na legenda de uma sequência de fotografias.

Recorde-se que Enzo, de 24 anos, e Sophia, de 18, são ambos fruto do casamento passado de Cláudia Raia com Edson Celulari. Os atores separaram-se em 2010 e atualmente a atriz é casada com Jarbas Homem de Mello.

Leia Também: Aos 54 anos, Cláudia Raia impressiona tudo e todos ao posar em lingerie