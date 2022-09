A princesa Charlene do Mónaco não tem mãos a medir com os filhos, é caso para dizer. Esta sexta-feira, 2 de setembro, a mulher do príncipe Alberto mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram o resultado de mais uma travessura da filha, Gabriella, de sete anos, irmã gémea de Jacques.

"A Gabriella cortou o cabelo dela e o do irmão! Mal posso esperar pela escola na segunda-feira", desabafou Charlene em tom de brincadeira.

Em imagens divulgadas pela princesa é possível ver o resultado dos referidos cortes de cabelo...

Leia Também: Princesa Charlene destaca apoio do marido, Alberto, em "momento difícil"