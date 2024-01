Scout, filha de Bruce Willis, publicou na sua página de Instagram uma fotografia que ficou em destaque na imprensa internacional.

Scout, de 32 anos, partilhou na rede social algumas memórias de 2023, entre elas a ternurenta imagem onde aparece abraçada ao pai, de 68 anos, na cama.

De recordar que Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal no início de 2023.



© scoutlaruewillis/Instagram

Scout é fruto do casamento terminado do ator com Demi Moore. O ex-casal tem ainda em comum as filhas Rumer, de 35 anos, e Tallulah, de 29.

Bruce Willis está atualmente casado com Emma Heming, com quem deu o nó em 2009. Juntos são pais das pequenas Mabel e Evelyn.

