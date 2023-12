Esta semana a filha de Bradley Cooper e o ator estiveram em destaque porque foram juntos a antestreia do filme 'Maestro'.

Pai e filha posaram juntos na passadeira vermelha do evento, que decorreu na terça-feira, em Los Angeles, e agora foram destacas imagens dos bastidores.

Enquanto o pai conversava com Carey Mulligan, a pequena Lea De Seine, de 6 anos, pegou no seu livro de pintar e foi desta forma que esteve entretida durante uns minutos com uma amiguinha.

As imagens deste momento rapidamente chegaram à imprensa internacional. Veja abaixo:

