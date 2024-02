Zara e Mike Tindall são vistos com frequência com a família real britânica em diversas ocasiões. Contudo, é sabido que a filha da princesa Ana e o marido não trabalham para a 'Firma'.

Neste caso coloca-se então a questão: afinal, como ganham a vida?

O casal tem uma fortuna avaliada em 35 milhões de euros, fruto de diversos projetos em que estão envolvidos.

Apesar de Zara não receber dinheiro da realeza, esta seguiu os passos da mãe e profissionalizou-se enquanto cavaleira, chegando a competir nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Para além disso, em 2020, tornou-se diretora do hipódromo Cheltenham, papel através do qual promoveu a Equipa Equestre do Reino Unido.

Por seu turno, Mike foi jogador de rugby durante 17 anos, tendo se 'reformado' aos 35. Entretanto, treinou uma equipa, os Gloucestershire, onde ganhou entre 116 e 233 mil euros por ano, segundo o Irish Mirror.

Também é sabido que Zara faz campanhas publicitárias para marcas como Musto, Land Rover e a firma de investimentos Artemis, que já lhe renderam centenas de milhares de euros.

Mike, vale a pena sublinhar, é também diretor de uma empresa, a Kimble Trading.

