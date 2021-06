A Hush Puppies juntou algumas figuras conhecidas para o lançamento da nova coleção Brite Jells.

Foi na Quinta de Santo Inácio, no Porto, que a marca, proporcionou uma tarde divertida e um piquenique rodeado pela Natureza e pelos animais da Quinta.

Veja aqui as fotos do evento:

Um ambiente descontraído e colorido para celebrar este lançamento que tem como mote o positivismo. Sendo a família um dos principais valores da marca, os mais pequenos marcaram também presença.

As Brite Jells são a grande aposta da marca para a coleção SS21. Umas sandálias e uns slides, disponíveis em três cores vibrantes: vermelho, amarelo e azul, com um design que segue a tendência “Newtro”, uma interpretação moderna das famosas jells, que fazem parte do nosso imaginário.