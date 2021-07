São muitas as gargalhadas causadas pela novela da TVI 'Festa é Festa', enredo que se passa na agitada aldeia da Bela Vida. Em tempos de eleições o ambiente tem estado de cortar à faca entre os principais rivais: Tomé e Bino.

Esta quarta-feira, 14 de julho, foi partilhada no Instagram uma cena hilariante protagonizada por Pedro Teixeira (que dá vida a Tomé) num confronto com Albino Jesus (Pedro Alves) e sempre com o apoio incondicional da mulher, Aida (Ana Guiomar).

Sem voz, que perdeu após beber um chá de perpétuas roxas de 2015, e visivelmente irritado, Tomé tenta ofender Bino chamando-lhe de burro através de mímica.

Veja a hilariante cena de seguida:

