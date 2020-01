A comemorar 20 anos de carreira, Fernando Rocha esteve na manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro, no programa de Cristina Ferreira. Uma conversa que serviu para falar das conquistas do comediante, tendo recordado também o dia em que conheceu a mulher, Sónia Rocha.

Durante a emissão, Fernando foi surpreendido com várias mensagens especiais da família, mas não ficou por aqui. A mãe e a irmã do comediante foram mesmo convidadas para estar n'O Programa da Cristina', momento que foi depois partilhado nas redes sociais.

"Fernando Rocha comemora 20 anos de carreira e hoje foi surpreendido com a visita da mãe e da irmã", lê-se na legenda das imagens partilhadas na página do Instagram do programa.

Durante a conversa com Cristina, Fernando recordou também o pai, que morreu em 2013 vítima de cancro. "Ele deixou-me um legado, valores, muitas frases que ainda hoje me bate na cabeça e que faço delas regras de vida. Por exemplo, uma das coisas que defendo é: nunca hei-de fazer aos outros aquilo que eu não gostava que me fizessem a mim. Isto foi uma frase que o meu pai me martelou na cabeça desde pequenino. E há outra que é: uma homem nunca se gaba, os outros é que o gabam a ele", partilhou.

Leia Também: Cristina Ferreira reage a críticas após convidar ministra da Saúde