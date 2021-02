Fernando Rocha recebeu um presente especial, momento que não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

Esta quarta-feira, o humorista e ator recorreu à rede social para revelar que foi presentado com uma camisola do Wolves autografada por Fábio Silva. Um 'mimo' que levou Fernando Rocha a brincar com o concorrente do 'Big Brother - Duplo Impacto', Bruno Savate.

"Obrigado ao meu amigo Fábio Silva, ele ofereceu-me uma camisola do Wolves, é só pra dizer ao Bruno Savate que ele não é o único, pumba, vai buscar totó", escreveu.

