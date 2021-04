Completam-se este domingo, dia 4, 22 anos desde que Fernando Rocha subiu ao altar com Sónia Macedo. Esta data especial foi destacada nas redes sociais com uma surpreendente declaração de amor na qual o comediante falou da união do casal ao longo de mais de uma década a superar altos e baixos.

"Faz hoje 22 anos que o eletricista casou com a empregada de uma sapataria. Casámos sem praticamente nada, uma casa alugada por 50 contos por mês e uma mobília de quarto. Os primeiros eletrodomésticos ganhei-os a contar anedotas, pois foram os prémios do concurso 'Ri-te Ri-te' [...] Construímos tudo lado a lado, sempre a cuidar um do outro. A vida sorriu-nos, tivemos muita sorte, mas é aquela sorte que dá muito trabalho para a ter", começou por escrever.

"Tudo se construiu porque eu e tu nos completamos como um puzzle de 2 peças que encaixam na perfeição. Sempre que um está frágil, o outro ganha forças redobradas e para cuidar. Para nós, o amor é simples, amar é cuidar, eu gosto mais de ti do que de mim próprio e sei que é recíproco e assim vamos caminhando há 22 anos. E passado tanto tempo, vejo que muita coisa mudou, o peso do tempo está nos nossos rostos, mas há uma coisa que não mudou, que é o amor e o encanto que tenho por ti. Acredita que é igualzinho ao de quando me apaixonei por ti"

Por fim, Fernando Rocha explica porque preferiu tornar a mensagem pública em vez de se declarar em privado à companheira. "Quero que o mundo todo saiba que eu tenho a melhor mulher do mundo, a mais linda, a melhor amiga e melhor companheira para todos os desafios. Contigo ao meu lado, encaro qualquer desafio. Amo-te até rebentar com isto tudo", rematou.

