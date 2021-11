Casado há 22 anos, Fernando Rocha mostra-se cada vez mais apaixonado pela mulher, Sónia Macedo. Sentimento que evidenciou numa publicação nas redes sociais, realizada esta quinta-feira.

"O centro da minha vida no centro do mundo. Se a América é o 'centro' do mundo, New York é o 'centro' da América, o Time Square é o 'centro' de New York e a minha Sónia é o centro da minha vida. É isto que eu sinto quando olho para esta foto", escreveu na legenda.

A declaração acompanha uma memória do casal na cidade de Nova Iorque, nos EUA.

Vale lembrar que do casamento nasceram Diogo, 22 anos, e Catarina, de 17.

