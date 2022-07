Fernando Póvoas esteve à conversa com Júlia Pinheiro na tarde desta quinta-feira, 7 de julho, ocasião que aproveitou para fazer um esclarecimento relativamente a uma burla na Internet para a qual a sua imagem foi usada.

"Por favor, não comprem", apela.

"Juntei todas as imagens que vi no Facebook e fiz uma queixa à Polícia Judiciária. Receberam-me muito bem, mas não me deram grande esperança. Vão tentar saber o endereço e demoram cerca de seis a responder", explicou o convidado, notando que o Facebook precisa de colaborar neste caso.

"Nunca pensei que houvesse tanta gente a acreditar nisto", lamenta ainda, referindo que ainda hoje responde a mais de 100 mensagens por dia de pessoas com queixas.

Tendo também passado pela mesma situação, Júlia afirmou: "Senti-me indignadíssima, magoa porque é um abuso. Depois porque jamais me passaria a mim pela cabeça estar a publicitar um produto que não conheço, como é óbvio".

"Muita gente acreditou e passei por aldrabão. Tenho muitas mensagens a dizer que não resulta", conclui

Veja o momento.

