No Dia Mundial do Teatro, Fernando Mendes foi um dos muitos artistas que deixou uma mensagem nas redes sociais a assinalar a data, esta segunda-feira, 27 de março.

Uma publicação onde recorda o pai e presta homenagem a todos os que fazem teatro de forma profissional e amadora.

"Em mais de 40 anos de palco ouvi muitas definições do que é o teatro. Para mim, desde criança e no exemplo do senhor meu pai, o teatro era o que eu queria fazer e o palco seria a minha casa. Tudo igual, nada mudou", começou por escrever.

"Hoje é dia de festa: parabéns a todos os que fazem teatro. Aos que têm apoios, aos que procuram maneiras de os conseguir, aos que vivem da bilheteira e aos amadores, talvez os mais puros de nós, que depois do horário do emprego mostram nas sociedades recreativas e associações como se ama o teatro. Vivam os autores, os carpinteiros, os dançarinos, os atores, os encenadores, os pintores, as costureiras, os arrumadores! Viva toda a gente sem a qual o teatro não existe. E viva o teatro", completou.

