Fernando Mendes vai regressar a Paris com uma peça de teatro. O ator vai levar o espetáculo 'Insónia' ao Le Grand Rex no próximo dia 22 de outubro.

De acordo com o comunicado enviado às redações, depois de em 2012 ter atuado no Olympia com o espetáculo 'mendes.come', posteriormente em 2017 e 2019 no Teatro des Hauts-de-Seine, em Puteaux, com as peças 'Noivo por Acaso' e 'Insónia', Fernando Mendes regressa agora a Paris.

Uma nota que foi também destacada na sua página de Instagram.

Leia Também: Fernando Mendes n'O Preço Certo' em 2041? A divertida montagem