Fernando Mendes foi apenas mais uma das várias figuras públicas que quiseram homenagear Rui Nabeiro, que morreu no passado dia 19 de março, aos 91 anos.

O apresentador aproveitou a última emissão do 'Preço Certo' para falar do falecimento do amigo e acabou por não conseguir esconder a emoção.

"Ele era meu amigo. Era um excelente homem, uma excelente pessoa, ajudava toda a gente. Era um querido, tinha um sorriso extraordinário", fez notar Fernando.

"Amo-o muito e obrigado por tudo", terminou dizendo, dirigindo-se de seguida a ao ecrã gigante que transmitia uma fotografia do comendador.

