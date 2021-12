Esta terça-feira, 14 de dezembro, nasceu a primeira filha de Fernando Daniel e Sara Vidal. Foi com enorme alegria que, através de uma publicação na sua página de Instagram, o músico apresentou a pequena Matilde aos fãs.

"Olá filha. Prometemos dar sempre o nosso melhor. Somos a partir de hoje uma família, o teu porto de abrigo", escreveu.

As palavras do cantor acompanham duas fotos do casal na companhia da recém-nascida. Veja abaixo.

