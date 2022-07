Foi momentos antes do início de mais uma gala do 'The Voice', da RTP, que Fernando Daniel revelou uma situação ocorrida com a filha.

"Quem é que ontem também pregou um grande susto ao papá? Pregou-me um grande susto, eu não estava em casa, estava em concerto e quando soube fui logo a correr para casa. Mas ela está bem", disse, beijando-a no rosto de seguida.

Ao colo, a pequena Matilde, que nasceu em dezembro do ano passado, pareceu bem-disposta

O cantor, no entanto, terminou o vídeo sem revelar o que aconteceu com a filha.

