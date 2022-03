Fernanda Serrano lembrou na sua conta de Instagram alguns dos momentos mais felizes da sua vida, nomeadamente quando esteve grávida.

Posando com uma barriga falsa, a atriz, de 48 anos, confessou na sua conta de Instagram: "Estou a quebrar as saudades de tenho destas fases tão bonitas que por 4 vezes tive o privilégio de viver! Este meu beijinho vai para todas as grávidas lindas deste país! E depois, vem o melhor do mundo! O amor maior... os filhos".

Recorde-se que Fernanda Serrano é mãe de Santiago, de 17 anos, Laura, de 14, Maria Luísa, de 12 e Caetana, de seis, frutos do seu casamento anterior com Pedro Miguel Ramos.

Leia Também: Fernanda Serrano posa com a filha: "Uma companhia especial"